Saiba quando os baianos estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Bola oficial da Copinha 2025 - Foto: Divulgação | Penalty

Principal competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) começa nesta quinta-feira, 2. Bahia, Estrela de Março, Vitória e Vitória da Conquista são os representantes baianos, veja quando eles estreiam no torneio.

O primeiro a entrar em campo é o Vitória, que enfrenta o São José-RS no município de Cravinhos. O jogo está marcado para as 15h desta sexta-feira, 3. O duelo é válido pelo Grupo 8, que conta também com Comercial-SP e Retrô-PE.

Leia mais:

>> Copinha: Dupla do Bahia tem multa de R$ 640 milhões; veja relacionados

>> Elenco reforçado: veja os nomes que o Vitória deve anunciar para 2025

>> Ídolo! Juazeirense renova com volante de olho na Pré-Copa do Nordeste

No sábado, 4, pelo Grupo 16, o Bahia encara o Sergipe em Capivari, às 17h. Capivariano e Madureira são os outros adversários do Tricolor. No mesmo dia, às 13h, o Estrela de Março encara o Sfera-SP na cidade de Salto, pelo Grupo 26, que tem ainda América-MG e Piauí.

O último baiano a estrear é o Vitória da Conquista, que no domingo, 5, às 15h, joga contra o Grêmio no município de Guaratinguetá, em partida do Grupo 21. Atlético Guaratinguetá e Porto Vitória-ES completam a chave do Bode.