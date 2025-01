João Fonseca vence francês e vai à semifinal de Challenger 125

João Fonseca comemorando vitória - Foto: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos grandes nomes do futuro do tênis mundial, o brasileiro João Fonseca conseguiu mais uma grande vitória e agora é semifinalista do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Diante do francês Harold Mayot, o tenista aplicou dois sets a zero, com as parciais de 6/2 e 6/3, sem abrir margem para o adversário.

Em busca de garantir uma vaga na final, visando o primeiro título de 2025, o brasileiro enfrentará o britânico Jacob Fearnley. A partida será na noite desta quinta-feira, 2, às 23h20, pelo horário de Brasília.

Diante de Mayot, João se manteve com um bom desempenho, abrindo uma vantagem nos games iniciais. Ao todo, o brasileiro confirmou todos os seus serviços no primeiro set, também quebrando dois games do adversário.

Na segunda parcial, o francês voltou melhor, quebrando o brasileiro. No entanto, após um susto, João Fonseca conseguiu vencer cinco games consecutivos, garantindo o resultado positivo.

Esta foi a oitava vitória consecutiva do brasileiro de 18 anos, que segue invicto desde o Next Gen Finals, em Jeddah, onde foi campeão.