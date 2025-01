Rodri rebate Cristiano Ronaldo sobre Bola de Ouro: "Sabe como funciona"

Rodri, do Manchester City, foi o vencedor da Bola de Ouro em 2024 - Foto: Emma Burlet | Ballon d'Or

Vencedor do prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, o meia Rodri, do Manchester City, rebateu a declaração de Cristiano Ronaldo na última semana, durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, em Dubai. Apesar de frisar que Rodri também é merecedor do prêmio, o astro português disse que “foi injusto” Vinicius Júnior não ter vencido.

Em entrevista ao jornal espanhol ‘As’, ele revelou surpresa ao ser escolhido vencedor, mas afirmou que o formato da eleição é conhecido por todos, e lembrou que o próprio português venceu o prêmio em edições anteriores.

“Bom, foi uma surpresa mesmo, porque ele [Cristiano Ronaldo] sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio. E principalmente como é escolhido o vencedor. Neste ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente foram esses mesmos jornalistas que em algum momento votaram na vitória dele, e imagino que então ele concordaria”, rebateu Rodri.

Leia mais:

>> Com show de brasileiros, Arsenal vence e reassume vice-liderança

>> LaLiga exclui Dani Olmo da lista de jogadores inscritos do Barça

>> Saiba quando os baianos estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Rodri ainda comentou que conquistar o prêmio foi um marco na carreira e teve grande impacto em sua rotina.

“Mudou minha vida. Talvez eu não fosse consciente ao ganhar, mas mudou minha vida. O impacto de sair à rua já não é o mesmo. Muitas coisas que antes eu podia fazer, evidentemente já não posso. Mas é bom, é por uma boa razão, é por esse reconhecimento que tive e que foi tão importante para mim e minha família. É um momento inesquecível”, afirmou.