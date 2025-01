Padrão Everton Ribeiro 10

Everton Ribeiro comemorando vaga na Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Até o momento em que estou escrevendo, em meio aos festejos mundiais pelo 94º aniversário do nosso Esquadrão, o Bahia ainda não anunciou nenhum novo reforço. Vejo bastante inquietação pela chegada de novos nomes, mas devemos lembrar que a primeira de 2024 só foi confirmada no dia 6 de janeiro. O anúncio de Éverton Ribeiro completa um ano na próxima segunda. A expectativa era enorme e a realidade, para mim, conseguiu superar, estabelecendo um padrão ER10 de qualidade de contratação, que deve ser mirado em 2025.

Se existia qualquer tipo de desconfiança em razão da idade do camisa 10, que chegou com 34 anos, o meia canhoto mandou para longe desde os primeiros jogos, inclusive com demonstrações claras de comprometimento extremo com o Esquadrão, a cada partida. Ao todo, foram 61 jogos na temporada. O impressionante é que apenas três vezes em toda a carreira, ele havia atuado mais do que em 2024, todas pelo Flamengo: em 2022 (63), 2019 e 2023 (62).

A importância de Éverton para o Bahia não pode ser captada pelos seis gols e nove assistências porque ele vai muito além, não só como liderança, mas pela forma como consegue fazer o time funcionar. Mas tem um número dele importantíssimo: metade dos gols foram marcados em Ba-Vis, em três ocasiões diferentes. E por falar em clássicos, ficará marcada como uma das maiores imagens da temporada, a comemoração do gol no triunfo contra o rival no segundo turno do Brasileiro, tapando o olho machucado, que o tirou de campo com apenas 18 minutos.

Mesmo lesionado e sem condições de enxergar muita coisa, Éverton permaneceu em campo, no sacrifício, o suficiente para abrir o placar, pavimentando o caminho para aquele triunfo, sacramentado pelo gol de Luciano Juba nos acréscimos da segunda etapa. Por tudo isso, estabeleceu um parâmetro altíssimo para reforços.

E dá para dizer que o Bahia teve mercado muito bem sucedido no ano passado. Os três primeiros anúncios, por exemplo, foram certeiros. Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre foram símbolos do estilo de jogo tricolor, que deu muitas alegrias durante o ano de 2024. Foram os únicos reforços na escalação padrão de maior parte do ano e representaram um ganho gigante com relação a 2023.

Éverton e Caio Alexandre são enaltecidos, mas tenho acompanhado muitas críticas a Jean Lucas, pela queda de rendimento no segundo turno. É preciso lembrar, entretanto que isso está intimamente ligado ao desgaste. Com 61 jogos, nove gols e seis assistências, Jean foi muito importante, com diversos momentos de brilho.

O problema é que, com 69 jogos, o Bahia foi o oitavo clube que mais atuou no Brasil e mundo inteiro em 2024. E, com 4846, o camisa 6 foi quem mais minutos atuou no elenco. No melhor momento da temporada, Jean era o único dos seis jogadores do meio para a frente que permanecia em campo após as cinco trocas.

Outra grande novidade no ano foi o ganho de espaço de Gabriel Xavier, que tomou conta da zaga central, ficando entre os melhores do Brasileiro. É outro movimento que inspira e gera expectativa para que outros nomes da base ou que chegaram em outros anos possam ganhar destaque em 2025.

Antes da virada do ano, a grande notícia de mercado foi a compra e permanência de Acevedo, que deverá ter participação muito maior em 2025. Com boa pré-temporada, boto fé que o uruguaio será muito importante na rotação, com a já conhecida raça e qualidade para ajudar nos objetivos do ano. Com ótima reta final, o compatriota Lucho Rodríguez também é boa aposta para destaque da temporada.