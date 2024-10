Sem função? Camisa 10 do Vitória não joga há quase dois meses

Jean Mota em partida com o Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O meia Jean Mota desembarcou no Vitória coberto de expectativas por parte dos torcedores e com muita moral ao assumir a camisa 10 do Leão. Porém, o jogador enfrenta uma fase difícil nos últimos jogos, pois perdeu espaço e não entra em campo há quase dois meses.

A última partida em que o meio-campista esteve presente foi o Ba-Vi do dia 11 de agosto, que terminou com a derrota para o arquirrival por 2 a 0. Na ocasião, Mota não foi titular, entrando aos 35 minutos da segunda etapa.

Desde então, o Vitória entrou em campo em mais seis jogos, contra Cruzeiro, São Paulo, Vasco, Atlético-Go, Juventude e Internacional. Neste período, a equipe rubro-negra venceu dois jogos, perdeu três e empatou um.

No entanto, a ausência do camisa 10 nos jogos parece ser uma escolha do treinador Thiago Carpini, que o relaciona para os jogos, mas opta por não tirá-lo do banco de reservas. Vale lembrar que, na 28ª rodada, o comandante só realizou três substituições de cinco possíveis.

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, o técnico falou sobre as substituições, revelando o motivo de manter a equipe, mesmo com a possibilidade de mudança.

"Não sou obrigado a fazer as cinco substituições. O Luan me deu uma sustentação, eu o vi preenchendo bem o setor de meio. Em muitos jogos que não tivemos a proteção do Luan sofremos um pouco, não precisava mexer. O Willian Oliveira entrou bem, Everaldo entrou muito bem, Alerrandro é um cara de área, mas não tínhamos nem Lawan nem Janderson, os laterais foram muito bem. O time estava ajustado, encaixado. Não sou obrigado a fazer as cinco alterações", disse Carpini

Era pós-Messi

Após jogar ao lado de Messi e ter atuações regulares nas últimas temporadas pelo Inter Miami e Santos, o meio-campista foi adquirido pelo Vitória por R$ 1,7 milhão, em um contrato válido até o fim de 2026.

Apesar do alto investimento feito, o jogador, até o momento, correspondeu com apenas um gol e uma assistência em 18 jogos disputados pelo Rubro-Negro. Na 11ª rodada, Jean abriu o placar diante do Bragantino, mas acabou sofrendo a virada e perdendo fora de casa. A assistência, por sua vez, foi na sua segunda partida vestindo o vermelho e preto, no duelo contra o Treze, quando venceu por 3x0.

Desempenho negativo

No Campeonato Brasileiro da Série A, o meia atuou em 15 jogos, sendo três como titular. Dentro de campo, Jean tem um aproveitamento de 31,1%, com apenas 14 pontos conquistados de 45 possíveis, com quatro vitórias, dois empates e nove derrotas.

Sem o camisa 10, o Vitória tem um desempenho um pouco melhor, com um aproveitamento de 35,89%, somando as mesmas quatro vitórias, porém com apenas 13 jogos.