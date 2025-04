Sul-Americana: atacante do Vitória reencontra o Defensa Y Justicia

Lucas Braga em ação pelo Vitória na estreia da Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O duelo entre Defensa y Justicia e Vitória, válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, terá um sabor especial para o atacante Lucas Braga. Relacionado para o confronto em Buenos Aires, o confronto trará lembranças de 2020, quando o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos.

Na ocasião, o Peixe venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1, com gol e assistência de Lucas Braga, em partida válida pela Copa Libertadores da América. O desempenho chamou atenção e ajudou o Peixe a chegar até a final da competição naquele ano.

Após ficar de fora por opção do técnico Thiago Carpini da partida contra o Flamengo, Braga está entre os relacionados que viajaram para os jogos contra o Defensa e o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

O Leão da Barra empatou na estreia da "Sula" por 1 a 1 com o Universidad Católica de Quito-EQU, no Barradão. Já o Defensa Y Justicia também vem de empate sem gols como mandante diante do Cerro Largo-URU.