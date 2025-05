Thiago Carpini convoca 23 atletas para compromisso diante do Ceará

Elenco rubro-negro no embarque para Fortaleza

Com retornos e desfalques certos, o técnico Thiago Carpini relacionou 23 jogadores para o confronto frente ao Ceará, marcado para este sábado, 3, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades são os retornos do meia Wellington Rato e do atacante Bruno Xavier. Rato, um dos principais nomes do elenco, está recuperado de uma lesão no joelho direito que o afastou dos gramados desde o dia 10 de abril, quando enfrentou o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana.

Já Bruno Xavier volta a ser opção ofensiva após nove partidas fora da relação, aumentando o leque de alternativas no ataque rubro-negro.

Nem tudo são boas notícias para o rubro-negro baiano

Em contrapartida, o Leão da Barra seguirá desfalcado por seis jogadores. O atacante Carlos Eduardo e o volante Willian Oliveira continuam em tratamento médico e ainda não foram liberados. Renato Kayzer está em fase de transição física e também fica fora da partida.

De última hora, o volante Pepê (entorse no tornozelo) e o zagueiro Zé Marcos (lesão muscular) foram cortados da relação. O goleiro Gabriel, por sua vez, ficou de fora da convocação por opção da comissão técnica.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leão da Barra ocupa a 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com apenas seis pontos conquistados. Já o Ceará é o 9º colocado com oito somados na classificação geral.

Confira os 23 relacionados do Vitória para encarar o Ceará:

Goleiros: Alexandre Fintelman e Lucas Arcanjo

Zagueiros: Edu, Lucas Halter e Néris

Laterais: Claudinho, Hugo, Jamerson e Raul Cáceres

Volantes: Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller, Ronald

Meias: Matheuzinho e Wellington Rato

Atacantes: Bruno Xavier, Carlinhos, Erick, Fabri, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo