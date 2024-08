Vitória comete erro de gramática bizarro em letreiro no Barradão

Erro grotesco em letreiro no CT do Vitória repercutiu nas redes sociais - Foto: Reprodução / Instagram

Uma imagem que circula nas redes sociais causou repercussão imediata entre a torcida do Vitória nesta quarta-feira, 31. Um letreiro de identificação de um setor do clube no CT Manoel Pontes Tanajura estava escrito de forma errada.

Em recuperação de lesão no tornozelo e prestes a ser reintegrado ao elenco rubro-negro, o volante Dudu postou um story no Instagram em frente ao Núcleo de Saúde e Performance, que estava escrita incorretamente sem a letra R. O erro grotesco chamou a atenção e viralizou.

Mesmo com o efeito negativo do erro, o clube ainda não se manifestou sobre a situação. Geralmente, a instalação de letreiros informativos é responsabilidade de uma empresa específica.

