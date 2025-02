Vitória convoca torcida para 'lavagem do Barradão' após partida do Bahia

Vitória convoca torcida rubro-negra para lavagem das arquibancadas do Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dia após o Bahia jogar no Barradão e vencer o Barcelona de Ilhéus, o Vitória encara o Jequié em seus domínios neste domingo, 16, às 18h30, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano 2025.

Em tom provocativo, o clube convocou a torcida colossal para comparecer ao santuário rubro-negro e promover uma lavagem das arquibancadas do Manoel Barradas horas antes da bola rolar.

"Amanhã (16), é dia de Barradão e vamos mandar embora toda a negatividade", compartilhou o Vitória em comunicado publicado em suas redes sociais oficiais.

Vale destacar que o Vitória liberou a entrada do torcedor rubro-negro no Barradão com alfazema em potes plásticos, sal grosso e até banho de folha. Os portões da praça esportiva serão abertos às 13h.

De forma invicta, o Vitória lidera o Baianão com 15 pontos somados em seis jogos disputados. O Leão da Barra precisa apenas de um ponto para se garantir de forma matemática às semifinais do estadual.