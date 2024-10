Vitória escalado com retornos para enfrentar o Internacional; confira

Alerrandro está de volta ao time titular após cumprir suspensão - Foto: Victor Ferreira| EC Vitória

O Vitória está escalado pelo técnico Thiago Carpini para a partida contra o Internacional, marcada para este domingo, 29, às 18h30, no estádio Beira Rio. Para o duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro volta a contar com Lucas Arcanjo e Alerrandro no time titular, após os jogadores cumprirem suspensão automática na última rodada.

Dessa maneira, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Silva, Carlos Eduardo e Alerrandro.

Já o Internacional terá que lidar um desfalque de última hora do atacante Borré, que apresentou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e foi cortado pelo Departamento Médico.



A equipe comandada pelo técnico Roger Machado vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.