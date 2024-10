Adversário do Vitória pode ter mais um desfalque na defesa

Zagueiro Agustin Rogel durante atividade no Internacional - Foto: Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Após perder o argentino Gabriel Mercado que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o Internacional, próximo adversário do Vitória no Brasileirão, pode ter outra baixa no sistema defensivo. O zagueiro Agustin Rogel sentiu dores na coxa direita após o jogo contra o RB Bragantino e será reavaliado.

O uruguaio, que justamente substituía Gabriel Mercado, saiu do jogo ainda no primeiro tempo devido a lesão e deu lugar Igor Gomes. Rogel será submetido a um exame de imagem na reapresentação colorada, marcada para a tarde desta sexta-feira, 27.

Caso seja vetado pelo departamento médico, as opções do técnico Roger Machado são Igor Gomes e Clayton Sampaio que disputam a vaga para atuar ao lado de Vitão. Contratado recentemente, Sampaio ainda não estreou com a camisa colorada.

Inter e Vitória se enfrentam no próximo domingo, 29, às 18h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fora da zona de rebaixamento, o Leão da Barra ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos em 27 jogos disputados. O rubro-negro baiano vem de duas vitórias seguidas. Lutando pelo G-6, o Inter ocupa a 8ª posição, com 42 pontos.