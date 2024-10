Campeão mundial e da Libertadores pelo Flamengo, Reinaldo morre aos 70 anos

Reinaldo, presidente do Potiguar Esporte Clube - Foto: Reprodução | PEC

Reinaldo Francisco de Oliveira, ou simplesmente Reinaldo, morreu na noite desta quinta-feira, 26, em Parnamirim, no interior do Rio Grande do Norte, aos 70 anos. O ex-atacante do Flamengo foi campeão da Copa Intercontinental, da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca em 1981 e do Campeonato Brasileiro de 1982. Ele não resistiu a um infarto.

Reinaldo iniciou a carreira no Potiguar Esporte Clube, de Parnamirim, e depois rodou o Brasil com passagens por América-RN, ABC, Santos, Internacional, Náutico, e Vila Nova, além do Flamengo.

Pelo Santos, Reinaldo atuou no jogo de despedida do Rei Pelé, nos Estados Unidos. Naquele dia 1º de outubro de 1977, o Cosmos, time de Pelé, venceu o Santos por 2 a 1. O único gol santista foi marcado por Reinaldo.

Atualmente, Reinaldo era presidente do Potiguar Esporte Clube. Nas redes sociais, o clube divulgou uma nota de pesar.