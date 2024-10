Flamengo empata com o Peñarol e está eliminado da Libertadores

Flamengo esbarra na defesa do Peñarol e dá adeus a Liberta - Foto: Marcelo Cortes / CRF

O Flamengo está eliminado da Taça Libertadores. Na noite desta quinta-feira, 26, o rubro-megro carioca empatou por 0 a 0 com o Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta das quartas de final da competição continental. Após perder por 1 a 0 no jogo de ida no Maracanã, a equipe precisava reverter a desvantagem para brigar pelo título.

Os uruguaios encaram o Botafogo, que eliminou o São Paulo. As semifinais estão marcadas nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro. O Fla volta as atenções ao Brasileirão, onde encara o Athletico-PR, no próximo domingo, às 20h, no Maracanã, pela 28ª rodada do certame.

Marca negativa

O Flamengo chega a marca negativa de dois anos sem vencer fora de casa na Libertadores. A última vitória foi na fase semifinal de 2022. O time comandado por Dorival Junior, e que acabaria como campeã, massacrou Vélez Sarsfield por 4 a 0. O atacante Pedro teve atuação de destaque com três gols marcados, e Everton Ribeiro fechou a goleada.

O jogo

Com a necessidade do resultado, o Flamengo foi superior no primeiro tempo. O time até criou, mas esbarrou na boa postura defensiva dos uruguaios. Na melhor chance, aos 29 minutos, Bruno Henrique ajeita para Plata, que ficou parado e não definiu o lance. O Peñarol se fechou e o Fla dominava. O aurinegro assustou em lance de bola parada com Leo Fernández.

Na etapa final, o Fla buscou pressionar, contudo sem objetividade. Mesmo com as entradas de Gabigol e Wesley, o rubro-negro diminuiu o ritmo. O Peñarol melhorou. Aos 23, Rossi saiu jogando errado, Sequeira roubou e quase fez. Em seguida, o Flamengo dominou o jogo e apesar da posse de bola, não tinha qualidade ao finalizar.

Com cinco minutos de acréscimo, o Rubro-Negro continuou tentando encontrar espaço na reta final em busca de ao menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Só que o time da casa se fechou e saiu com a classificação.