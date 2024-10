Com coletivo-tático, Carpini esboça time para pegar o Inter

Vitória se prepara focado no duelo contra o Internacional - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini esboçou o time titular do Vitória para o compromisso frente ao Internacional, marcado para o próximo domingo, 29, às 18h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo nesta quinta-feira, 26, os atletas fizeram exercícios de ativação na academia e assistiram a um vídeo com informações do adversário. Já no campo, o preparador físico Caio Gilli promoveu o aquecimento.

Na sequência, o assistente Estephano Djian ministrou uma atividade de finalização a gol com cruzamentos e enfrentamentos. Depois, Carpini aplicou a estratégia de jogo e realizou um coletivo-tático e esboçou o time titular. Na atividade, trabalhou a parte defensiva. O grupo também aprimorou bolas paradas.

Dando continuidade a fase de transição, o volante Caio Vinícius realizou um trabalho de propriocepção, com passes e atividades cognitivas. Já os laterais Patric Calmon (pubalgia) e Willean Lepo (adutor) continuam em tratamento.

Com uma lesão na região anterior da coxa, o meia Gabriel Santiago se tratou no departamento médico. Recuperado de gripe, o volante José Breno foi reintegrado e trabalhou normalmente.

O elenco retornou às atividades na tarde desta sexta-feira, 27, na Toca do Leão. Após o treino, os relacionados entram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães. A viagem para o Rio Grande do Sul será na manhã de sábado, 28. O grupo almoça em Caxias do Sul e depois se desloca à capital gaúcha.

Vindo de duas vitórias seguidas, o rubro-negro baiano é o 16º colocado, primeiro time fora do Z-4, com 25 pontos somados em 27 jogos disputados no Brasileirão.