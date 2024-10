Vitória revive memória de 2021 e visa novo sucesso diante do Internacional

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Raul Pereira/ EC Vitória

Na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória, atual 16º colocado, enfrenta o Internacional pela 28ª rodada neste domingo, 29. O duelo será em Porto Alegre, com início previsto para às 18h30. Para os torcedores do Leão, a última lembrança jogando no Beira-Rio é positiva, saindo vitorioso e com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Pela 3ª fase da edição de 2021, o rubro-negro viajou ao Rio Grande do Sul após sofrer com 1x0 dentro de casa. No segundo jogo, o Vitória conseguiu vencer por 3x1, avançando de fase, com gols de por Samuel, Eduardo e Guilherme Santos. Na ocasião, o Leão contou com a presença do goleiro Lucas Arcanjo, que segue no elenco.

No retrospecto geral, avalisando os últimos 10 encontros, Vitória tem um aproveitamento positivo, já que venceu seis vezes, enquanto o Inter conquistou quatro triunfos. Entre Brasileirão e Copa, o Leão balançou as redes 14 vezes e viu o adversário marcar 10 gols.

Nesta edição, o rubro-negro conquistou a sua primeira vitória no Campeonato contra a equipe colorada, no dia 16 de junho, pela 9ª rodada. No primeiro tempo, o volante William Oliveira abriu o placar, mas viu Wesley empatar na reta final da segunda etapa. Entretanto, para a festa baiana, Wagner Leonardo converteu um pênalti nos acréscimos e garantiu os três pontos.



Em busca de se manter longe do z-4, o Vitória busca repetir o feito da Copa do Brasil de 2021, vencendo os donos da casa e indo a 31 pontos somados. Em caso de uma combinação de resultados positivos, o Leão pode chegar até a 13ª posição.