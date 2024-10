Betsat pode ser proibida de atuar no Brasil e Vitória reage

Betsat chegou ao Vitória no início desse ano e tem contrato até o fim de 2025 - Foto: Divulgação | EC Vitória

Nos últimos anos, os sites de apostas esportivas se tornaram as principais patrocinadoras do futebol brasileiro e já somam mais de R$ 560 milhões em contratos com clubes da Série A do Brasileirão. Com a dupla Ba-Vi não foi diferente, mas o caso do Vitória pode ter uma reviravolta, já que a Betsat, que tem contrato com o clube até o fim de 2025, ainda não enviou pedido de autorização ao Ministério da Fazenda.

Neste cenário, a patrocinadora máster do Rubro-Negro está sob o risco de não poder atuar no Brasil a partir desta terça-feira, 1º, quando só poderão seguir em funcionamento empresas de apostas que já solicitaram a autorização, conforme uma das portarias publicadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF).

Ao InfoMoney, o country manager da Betsat no Brasil, Thiago Vancellote, afirmou que há possibilidades para a empresa seguir atuando. “Atualmente estamos considerando muitas possibilidades. Algumas delas passam por conseguir um parceiro estratégico local para nacionalizar a gestão da marca no Brasil”, disse no início de setembro.

Já o Vitória, por meio de sua assessoria, afirmou que o assunto não diz respeito ao clube, apenas à Betsat. Por esse motivo, não irá se posicionar.

Nas regras definidas pelo Ministério da Fazenda, cada CNPJ pode ter apenas uma autorização, mas tem direito de atuar com até três marcas diferentes. Então as empresas que conseguirem a outorga do governo brasileiro podem colocar-se à disposição para fusões e/ou aquisições com empresas que não enviaram o pedido ou não conseguiram liberação.

Na contramão da Betsat, a Casa de Apostas, detentora do naming rights da Arena Fonte Nova, e a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Bahia, pediram autorização ao Ministério da Fazenda para atuarem no país.