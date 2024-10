Sul-Americana: Cruzeiro se classifica e Athletico-PR é eliminado

Fernando Diniz passa instruções para Matheus Pereira - Foto: Douglas Magno | AFP

O Cruzeiro se classificou nesta quinta-feira, 26, para as semifinais da Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 em Belo Horizonte no jogo de volta das quartas de final contra o Libertad-PAR, graças à vitória por 2 a 0 obtida no jogo de ida. Kaio Jorge, aos 13 minutos, colocou os brasileiros na frente e pareceu garantir a classificação.

Com um placar agregado de 3 a 0, o Cruzeiro relaxou, tentando aplicar em campo pela primeira vez o sistema ofensivo e de posse de bola do técnico Fernando Diniz, apresentado nesta terça-feira, 24.

O Libertad não se entregou e buscou o empate. O domínio paraguaio se intensificou após a expulsão do meia argentino Lucas Romero, do Cruzeiro, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 15 minutos da etapa final. E os paraguaios empataram por meio do veterano Roque Santacruz, de 43 anos, aos 27, e continuaram levando perigo aos donos da casa.

O Cruzeiro disputará as semifinais da Sul-Americana pela primeira vez em sua história. O adversário será o Lanús, com o jogo de ida em Belo Horizonte e o de volta na Argentina.

Do outro lado da chave, o argentino Racing se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer o Athletico-PR por 4 a 1 na partida de volta das quartas de final, em partida disputada em Avellaneda, periferia sul de Buenos Aires.

Bruno Zuculini comemora classificação do Racing sobre o Athletico-PR. | Foto: Luis Robayo | AFP

Agustín Almendra, Adrián Martínez, o colombiano Roger Martínez e Gastón Martirena marcaram os gols da vitória contundente dos argentino, enquanto Nikão descontou para o Furacão. Desta forma, o Racing venceu por 4 a 2 no placar agregado, já que o Athletico-PR havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

A vitória foi muito comemorada, já que significou o retorno do Racing a uma semifinal internacional após 27 anos, quando chegou a essa fase da Copa Libertadores de 1997. Na semifinal, a equipe argentina enfrentará o Corinthians, que em outro confronto das quartas de final derrotou o Fortaleza com um placar agregado de 5 a 0.