Barcelona de Ilhéus apresenta novo treinador e diretor de futebol para 2025

Sérgio Araújo comemora título da Série B com o Itabuna

Classificado para a Série D do Brasileirão e Copa do Brasil de 2025, o Barcelona de Ilhéus anunciou, na noite desta quinta-feira, 26, a contratação do treinador Sérgio Araújo para comandar a equipe na próxima temporada. Fundada em 2019, a Onça irá disputar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão na mesma temporada pela primeira vez em sua história.

A contratação de Sérgio Araújo se junta a outras mudanças realizadas no departamento de futebol do Barcelona. Além do novo técnico, a equipe baiana se reforçou com o gerente de futebol Emerson Matheus, o auxiliar técnico Lucas Barezani, o preparador de goleiros Daniel Dias e o analista tático Leandro Otatti. A pré-temporada está prevista para começar em 25 de outubro.

Todos os profissionais foram apresentados nesta quarta-feira, 25, durante o evento de apresentação, que foi realizado no Ilhéus Praia Hotel. O encontro contou com a presença do presidente Weliton Nascimento e dos parceiros Tiago Ruas e Gerson Figueiredo, representantes do Grupo Amoedo e da Five Stars.

Da esquerda para a direita: Tiago Ruas, Gerson Figueiredo, Weliton Nascimento, Emerson Matheus e Sérgio Araújo | Foto: Divulgação

O novo comandante do Barcelona coleciona campanhas marcantes no futebol baiano. O técnico conquistou o Baianão de forma surpreendente com o Atlético de Alagoinhas, em 2021. Sérgio Araújo também soma passagens por Juazeirense, Vitória da Conquista, Doce Mel e Itabuna.