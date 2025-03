Vitória está pronto para o Ba-Vi do Barradão; Matheuzinho é dúvida

Elenco rubro-negro durante atividade final mirando o Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está pronto para o clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 23, às 16h, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano 2025. O trabalho final foi realizado no campo principal do Barradão, palco do jogo.

Adotando o mistério, o clube optou em não divulgar informações em relação ao treinamento deste sábado, 22. Certo é que a comissão técnica comandou o trabalho apronto no CT Manoel Pontes Tanajura e realizou os ajustes finais na equipe.

A dúvida é a escalação do meia Matheuzinho. O treinador Thiago Carpini deixou claro nas últimas coletivas que aguarda a decisão do departamento médico.

O jogador evoluiu do quadro da lesão muscular e depende de liberação do dm. Vale salientar que o camisa 30 não atua há seis partidas.

Com isso, a tendência é que o Vitória vá a campo com Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho [Ronald]; Gustavo Mosquito, Welligton Rato e Janderson.

Após ser derrotado por 2 a 0 na primeira partida na Arena Fonte Nova, o Vitória precisa reverter a desvantagem. Caso vença por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O rubro-negro baiano só é campeão diretamente se vencer por uma vantagem de três gols.

Barradão lotado e com apoio da torcida colossal

Apoio da torcida colossal não será problema. Com todos os ingressos esgotados, são esperados 30 mil torcedores no santuário rubro-negro apoiando o Vitória.