Vitória faz segundo treino em preparação para jogo contra o Atlético-GO

Na manhã desta quinta-feira, 5, o elenco do Vitória participou de mais um dia de atividades no CT Manoel Pontes Tanajura. O trabalho começou com avaliações fisiológicas e exercícios de mobilidade na academia, seguido de aquecimento físico no campo.

Os goleiros Yuri, Alexandre, Lucas Arcanjo e Muriel realizaram um treinamento específico sob a orientação dos treinadores da posição. Enquanto isso, o elenco participou de uma sessão técnica dividida em duas etapas: primeiro, jogos em campo reduzido para aprimorar a marcação e a posse de bola. Na sequência, um treino específico com os zagueiros, sob o comando do técnico Thiago Carpini. Os demais jogadores treinaram finalizações com cruzamentos e chutes frontais.

Ricardo Ryller, que ainda se recupera de um trauma no ombro esquerdo, participou parcialmente das atividades técnicas, com algumas limitações. Segundo o médico Luís Filipe Fernandes, o volante apresenta boa evolução. Matheusinho, que estava em tratamento fisioterápico, retornou aos campos, realizando corridas ao redor do gramado, acompanhado pelo fisioterapeuta.

PK continua em tratamento devido à pubalgia e não participou das atividades. Caio Vinícius, em recuperação de uma lesão na posterior da coxa direita, segue com boa evolução, mas ainda não foi liberado para os treinos com o grupo. Gabriel Santiago, que voltou de empréstimo ao ABC, foi reintegrado ao elenco e participou do treinamento.

O Vitória só entra em campo agora após a parada da data Fifa, contra o Atlético-GO. A partida está marcada para as 16h de sábado, 14, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.