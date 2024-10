Vitória pega o Juventude com 10 atletas pendurados com dois amarelos

Filipe Machado é um dos pendurados com dois cartões amarelos do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entrará em campo no confronto direto de logo mais contra o Juventude com 10 jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Com isso, o time corre o risco de ter atletas suspensos para a partida contra o Internacional, no dia 29, às 18h30, em Porto Alegre.

Os atletas que estão pendurados com dois amarelos são Everaldo, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Naldi, Lucas Esteves, Machado, Muriel, Wagner Leonardo, Willian Oliveira e Zé Hugo.



Vale salientar que Filipe Machado e Mosquito chegaram ao rubro-negro baiano já com um cartão amarelo da época em que atuavam por Cruzeiro e Corinthians, respectivamente.

De acordo com o site ogol, o Vitória é o sétimo colocado no ranking das equipes com mais cartões amarelos no Brasileirão com 73.

O Leão chega confiante para o jogo, já que derrotou o Atlético-GO na última rodada, chegando aos 25 pontos e agora é a primeira equipe dentro da zona. Para sair do Z-4, rubro-negro baiano precisa vencer e torcer por derrotas de Fluminense, Grêmio ou Criciúma.