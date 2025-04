Vitória se recupera com goleada no Brasileiro Sub-20 Série B

Elenco rubro-negro comemora a goleada diante do Sampaio Corrêa pelo Brasileirão Sub-20 Série B - Foto: Rafael Abbehusen / @blzrafinha

Após ser derrotado fora de casa para o Goiás, o Vitória se recuperou em grande estilo na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Na tarde da última quarta-feira, 9, o Leão da Barra goleou o Sampaio Corrêa-MA por 5 a 0, pela 3ª rodada da competição. A partida foi realizada no CT Manoel Pontes Tanajura.

Os gols do Rubro-Negro baiano foram marcados por Kauan, Lohan, Paulo, Cabrobró e Lawan.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Laelson Lopes conquistou sua segunda vitória na competição nacional.

Com seis pontos somados e devido ao saldo de gols, o time vermelho e preto assumiu a liderança da chave, com a mesma pontuação do Goiás.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Ceará novamente na Toca do Leão, na próxima terça-feira, 16, às 15h.