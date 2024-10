Vitória visita o Internacional para manter reação na Série A

Atacante Gustavo Mosquito conduz a bola durante treino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória renovou as expectativas sobre a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer as últimas duas partidas e, depois de quase dez rodadas, respirar fora da zona de rebaixamento. Além disso, o Rubro-Negro vem realizando a sexta melhor campanha do returno da competição e, se continuar no mesmo caminho, deve escapar da segunda divisão no ano que vem.

Neste domingo, 29, às 18h30, a equipe vai enfrentar o Internacional, um adversário que no primeiro turno foi uma presa do Leão na Toca. Venceu, na ocasião, a primeira partida no campeonato e, pelo desempenho apresentado, reanimou a torcida na disputa. Agora o time visita os gaúchos no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, pela rodada de número 28 do certame.

O deslocamento para o Rio Grande do Sul geralmente é um desafio para os adversários dos gaúchos, mas isso é especialmente mais difícil para os clubes nordestinos, que encaram uma viagem longa e mudança significativa de temperatura. Porém, no caso do Vitória, o retrospecto recente enquanto visitante contra o Colorado é positivo.

Nos últimos quatro jogos sob o mando de campo do Internacional, de 2016 para cá, o Vitória venceu dois e perdeu dois. Em dez partidas nos últimos dez anos, a vantagem é Rubro-Negra, que ganhou seis e perdeu quatro – incluindo um triunfo no mata-mata da Copa do Brasil que o time baiano avançou no torneio após um triunfo e de cada pela mesma diferença no placar e a disputa final nos pênaltis.

Porém, mesmo considerando o bom retrospecto do Vitória, o Colorado é um adversário de peso e vem na sua melhor fase no ano. É um dos primeiros colocados do returno e vem realizando grandes jogos desde a chegada do técnico Jair Ventura e do entrosamento do elenco, um dos melhores atualmente do futebol brasileiro.

O Leão, por sua vez, buscará o feito inédito no Brasileirão de 2024 de vencer três duelos consecutivos. A equipe tem conseguido até vencer duas, apresentando bons desempenhos, mas logo depois cai de produção e sofre derrotas sucessivas. Nessa altura da competição, não há mais espaço para isso levando em conta a luta contra o rebaixamento. É urgente para o time baiano uma sequência de três triunfos.

Leia mais:

>> Colorado pode contar com reforço para duelo contra o Leão

>> Com novidade, Vitória está relacionado para enfrentar o Internacional

Força máxima

Para o jogo, o Vitória contará com força máxima. Retorno do goleiro Lucas Arcanjo como titular, a dupla de zaga Neris e Wagner Leonardo e o meio de campo e ataque completos.

A dúvida, entretanto, é se Thiago Carpini permanecerá com o esquema com apenas dois volantes, uma vez que vai enfrentar um adversário mais complicado do que os dois últimos, o Atlético Goianiense e o Juventude, dos quais venceu com uma plataforma de jogo mais ofensiva – Matheusinho como camisa 10 e Gustavo Mosquito de um lado, Carlos Eduardo do outro e Alerrandro ou Janderson na frente.

A tendência é que a equipe siga com esse esquema e tente surpreender o Inter logo nos primeiros minutos de jogo para buscar os três pontos ou mesmo um empate, o que não seria considerado um resultado ruim. Do outro lado, ao Internacional interessa apenas o triunfo sobre o Rubro-Negro.

O Colorado foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude e da Sul-Americana pelo Rosario e agora se dedica apenas ao Brasileirão. Brigando na parte de cima da tabela, a equipe teve a semana de treinos completa e será um adversário desafiador para o Leão, sobretudo com o apoio da torcida. Mas o passado também pode trazer um medo para o Inter, que sabe que o Vitória vai entrar em campo para vencer.

Ficha

Internacional x Vitória - 28ª rodada Brasileirão

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

Quando: Domingo (29) de setembro, às 18h30;

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Carlos Henrique Alves Filho (Trio do Rio de Janeiro).

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Al errandro. Técnico: Thiago Carpini.