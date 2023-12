Edinho, filho de Pelé, valoriza homenagem do COB: "A mais incrível" | A TARDE

Uma das novidades do Prêmio Brasil Olímpico 2023 é o Troféu Rei Pelé, prêmio dado aos melhores atletas do ano. Presente na cerimônia, o filho do rei, Edinho, conversou com a reportagem do Portal A TARDE direto da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Para o ex-goleiro, essa é a homenagem mais incrível que Edson Arantes do Nascimento recebeu.

“Nós estamos há alguns dias para completar um ano que o nosso rei nos deixou, e ao longo desse ano eu tenho participado de algumas homenagens, homenagens importantes, homenagens lindas, mas nenhuma como essa. Essa para mim é a mais incrível, é a mais própria, porque falamos do esporte, e o Pelé na sua maior expressão de ser humano era um esportista, o maior esportista que o Brasil já produziu. Hoje, por definição no dicionário, Pelé descreve o melhor naquilo que se faz, então por esses motivos essa homenagem é especial demais”, disse Edinho.

Pelé nunca disputou uma olimpíada, mas não foi por falta de desejo. Na época, a regra não permitia que jogadores profissionais participassem dos jogos olímpicos. Apesar disso, Edinho ressaltou que seu pai era um grande apoiador dos atletas brasileiros.

Os nossos atletas olímpicos são os esportistas que representam nosso país no mundo afora. Para mim essa homenagem é incrível, até pela dinâmica da premiação, que será feita todo ano, uma das formas mais lindas e maravilhosas de perpetuar o seu legado. Ele era um apaixonado por esporte, apaixonado pelo seu país, então ele sempre esteve junto com os nossos atletas olímpicos, torcendo, vibrando e orgulhoso dos nossos atletas”, complementou o filho do Rei Pelé.

Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico foi realizada na noite desta sexta-feira, 15, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A premiação é considerada o "Oscar" do esporte brasileiro e tem cobertura completa do Portal A TARDE.