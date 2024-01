Ednaldo indica jogo do Brasil na Fonte Nova: "Pode ser em 2024" | A TARDE

De volta a Bahia para um evento oficial após cinco anos, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, marcou presença na cerimônia de lançamento do Campeonato Baiano 2024. O evento, realizado em Salvador na última sexta-feira, 12, contou ainda com a participação do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, representantes dos clubes, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da TVE, emissora oficial da competição.

Em meio à mudança no comando técnico da Seleção Brasileira masculina, Ednaldo Rodrigues explicou a escolha pelo ex-treinador do São Paulo Dorival Júnior, revelando qual a expectativa para o trabalho dele na Canarinho.

“Apresentamos ele [Dorival Júnior] como novo treinador da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026. Ele realmente tem um trabalho muito importante. Ele falou do trabalho dele no futebol brasileiro, se preparou para isso, agradeceu muito e a gente confia muito no trabalho dele e de sua comissão técnica. Que daqui para frente eles possam exercer um trabalho de conquistar vitórias e qualificar a seleção brasileira para estar na final da Copa do Mundo de 2026”, afirmou Ednaldo.

Quem também está começando um novo trabalho é Arthur Elias, na Seleção feminina. O ex-treinador do Corinthians assumiu o cargo deixado por Pia Sundhage e tem como primeiro objetivo os jogos olímpicos de Paris. Ednaldo Rodrigues desejou boa sorte à equipe feminina, assim como ao grupo sub-23, que também representará o Brasil nas Olimpíadas.

“A Seleção feminina com o Arthur Elias e toda a sua comissão técnica busca novos horizontes no futebol feminino. A gente deseja sucesso pleno. O sub-23 também vai disputar um pré-olímpico agora na Venezuela, de 20 de janeiro até 14 de fevereiro, e com o Ramon Menezes, que vocês todos conhecem, a gente espera sucesso também, em todo o futebol olímpico”, disse o presidente da CBF.

Baiano de Vitória da Conquista, Ednaldo ainda confirmou que Salvador receberá um jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com ele, tudo depende do calendário do futebol baiano e da disponibilidade da Arena Fonte Nova.

“Vai depender também do calendário do próprio futebol baiano e do futebol brasileiro. Nós temos três jogos eliminatórios em 2024, em setembro, outubro e novembro, são datas-fifas, e pode ser que aconteça já em 2024. Se não for em 2024 por questões de calendário, com certeza em 2025, porque as eliminatórias do futebol da Copa do Mundo também tem jogos em 2025. O certo é que vai ter um jogo aqui em Salvador”, pontuou o ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol.

O mandato de Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol termina em março de 2026 e o cartola não pretende tentar a reeleição. O objetivo dele é terminar o mandato e se afastar do futebol para aproveitar mais o tempo com a família.