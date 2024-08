Em amistoso internacional, Endrick estreia com a camisa do Real Madrid

Endrick em sua estreia pelo Real Madrid - Foto: Divulgação/Twitter/Real Madrid

Endrick pintou pela primeira vez em uma partida do Real Madrid, nesta noite de quarta-feira, 31. A estreia do atacante brasileiro foi em um amistoso de pré-temporada contra o Milan, em Chicago, nos Estados Unidos.

Carlo Ancelotti não titubeou e escalou Endrick como titular. Ele formou um jovem trio de ataque com Arda Güler e Brahím Díaz e foi a principal entre eles, protagonizando os dois melhores lances do primeiro tempo.

O ex-jogador do Palmeiras quase fez seu primeiro gol com a camisa merengue aos 11 minutos, com uma batida forte de peito que obrigou o goleiro Torriani a fazer grande defesa. Depois, o bandeirinha assinalou impedimento e impugnou o lance. Em seguida, pediu pênalti após perder disputa com o zagueiro Thiaw.

Endrick ainda apareceu em uma boa tabela com Brahím Díaz, que recebeu do brasileiro e meteu pancada na trave.

Como já era programado e é comum nesse tipo de amistoso, Endrick foi substituído no intervalo. A próxima chance dele pelo Real será no sábado, 3, em um El Clásico contra o Barcelona, às 20h.