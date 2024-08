Corinthianos debocham das enchentes no RS em jogo contra o Grêmio

Torcedores do Corinthians simulam nado durante jogo contra o Grêmio - Foto: Reprodução

Durante o empate por 0 a 0 entre Corinthians e Grêmio, na noite desta quarta-feira, 31, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, alguns torcedores do Corinthians protagonizaram uma cena controversa na Neo Química Arena.

Localizados no setor leste inferior do estádio, dois homens – um vestindo uma camisa laranja e outro com uma preta – fizeram gestos simulando nado em direção à torcida do Grêmio. Os movimentos, aparentemente, foram direcionados especificamente aos torcedores gremistas presentes no estádio. Confira:

Estes são os corintianos ironizando os gaúchos nas enchentes durante o jogo de hoje. Corinthians X Grêmio.

Bora deixá-los famosos? pic.twitter.com/MKHPx6T41M — Tumulto BR (@TumultoBR) August 1, 2024

Este ato gerou grande repercussão, considerando que o Rio Grande do Sul foi recentemente afetado por severas enchentes. Em função dos danos, o Grêmio ainda não pôde utilizar seu estádio e tem jogado em locais alternativos como mandante.

Em resposta ao incidente, o Corinthians emitiu uma nota oficial repudiando a atitude dos torcedores. O clube expressou solidariedade às vítimas das enchentes e reforçou seu compromisso com o respeito e a empatia em todas as suas manifestações:



"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento das imagens de torcedores fazendo gestos contra a torcida visitante em alusão a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul no último mês de maio. O Corinthians repudia veementemente a conduta dos torcedores e ressalta o apoio às vítimas das enchentes no sul, aos torcedores gremistas e todo o povo gaúcho que sofreu e ainda sofre com as consequências do ocorrido. Este tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho", garantiu o Corinthians, na nota.