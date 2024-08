Vitória realiza trabalhos técnico-táticos visando o Cuiabá

Elenco rubro-negro realiza atividade no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O plantel do Vitória prosseguiu com as atividades de preparação visando a partida contra o Cuiabá, marcado para este sábado, 3, às 16h, no Barradão, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

As atividades desta quarta-feira, 31, foram iniciadas com ativação muscular e aquecimento sob o comando do preparador físico Caio Gilli. Na sequência, o técnico Thiago Carpini promoveu um trabalho tático de ataque contra defesa no CT Manoel Pontes Tanajura. Ao final, atacantes e meias aprimoraram finalizações a gol, enquanto os atletas do setor defensivo participaram de um trabalho tático específico.

Vale salientar que o volante Caio Vinicius deu continuidade aos trabalhos de transição física. Ele se recupera de uma lesão no musculo posterior da coxa direita. O grupo se reapresenta na tarde desta quinta-feira, 1, para a penúltima atividade da semana.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª colocação e soma 18 pontos em 20 jogos disputados no Brasileirão.