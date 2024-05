Em boa fase, Bahia tem melhor ataque entre equipes da Série A | A TARDE

Vivendo boa fase no Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia conta com o melhor ataque entre todas as 20 equipes presentes na competição. Ao todo foram 60 gols marcados em 30 jogos, tendo uma média de exatos dois gols por duelo. Assim, com este ponto forte, o Esquadrão divide a liderança do Brasileirão com o Athletico-PR, ambos com 10 pontos.

Ao todo, no ano de 2024, o Tricolor participou de quatro competições, são: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Entre essas, a disputa do estadual foi onde os comandados de Rogério Ceni mais marcaram, sendo 31 ao todo. Em seguida vem o Nordestão, com 14.

Leia também:

"Invicto" há 6 meses, Gabriel Xavier celebra titularidade do Bahia

CBF adia jogos de clubes gaúchos entre todas as divisões; saiba

Para que chegasse neste nível, o Bahia contou com o meia Thaciano, artilheiro da equipe no ano, com oito gols. Em seguida, Rafael Ratão e Everaldo somam seis, enquanto Cauly e Estupiñan estão na casa dos cinco.

Gols por competição:

Campeonato Baiano: 31 gols

Copa do Nordeste: 14 gols

Brasileirão: 8 gols

Copa do Brasil: 7 gols

Thaciano já marcou oito gols na temporada | Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Atrás do Esquadrão, o Botafogo é a segunda equipe brasileira que mais balançou as redes neste ano. Ao todo, foram 55 gols em 28 jogos, com ênfase no Campeonato Carioca, onde marcou 29 gols. Neste período, a artilharia fica por conta do Júnior Santos, que marcou 14 vezes.

Na terceira colocação, o Atlético Goianiense somou 53 gols em 24 jogos, tendo uma média melhor que as equipes anteriores, com 2,20 gols por duelo. Na competição estadual, onde se sagrou campeão, o Dragão balançou as redes 44 vezes. Para isso, contou com o atacante Luiz Fernando, com 13 gols.

A próxima chance de aumentar as estatísticas do Esquadrão será neste domingo, 12, contra o Bragantino, 5º colocado, com 9 pontos. Em caso de triunfo e empate ou derrota do Furacão, o Bahia poderá se isolar na liderança do Brasileirão. O duelo será na Arena Fonte Nova, às 18h30.

Publicações relacionadas