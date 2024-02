Em busca da vaga olímpica, Brasil enfrenta Paraguai nesta segunda | A TARDE

A Seleção Brasileira sub-23 entrará em campo nesta segunda-feira, 5, contra o Paraguai, em partida válida pela segunda fase do torneio Pré-Olímpico, que será em formato de quadrangular, onde também conta com Argentina e Venezuela. O palco do jogo será o estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, e terá o pontapé iniciado a partir das 17h (horário de Brasília).

O Brasil conseguiu se classificar em primeiro lugar do grupo A, enquanto a Venezuela ficou em segundo, após vencer a amarelinha na 4ª rodada da primeira fase. Na outra chave, a Argentina garantiu a invencibilidade e classificou como líder, o Paraguai veio logo atrás.

Na atual fase, todas as equipes irão se enfrentar e as duas melhores colocadas garantem vaga direta nas Olimpíadas de Paris 2024, que começa no mês de julho. Após o Paraguai, a Seleção enfrentará, novamente, a Venezuela, na quinta-feira, 8, e encerrará a participação no torneio contra a Argentina, no domingo, 11.

A partida desta segunda deve ser marcada pelo retorno dos titulares, que não entraram em campo na última rodada da fase de grupos. Assim, John Kennedy, campeão da Libertadores, e Endrick, campeão do Brasileirão, devem sair do banco e voltar aos gramados.

Provável escalação segundo o site do ge:

Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme; Andrey Santos, Marlon Gomes e Alexsander; Maurício, John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Assim como nos confrontos anteriores, a partida entre Brasil e Paraguai será transmitida em tv fechada, pelo Sportv, além da plataforma de streaming Globoplay.