Em busca do segundo ouro olímpico, Rebeca Andrade "vira" Barbie | A TARDE

Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta Rebeca Andrade foi homenageada pelos seus feitos na modalidade e "virou" uma boneca Barbie. Em homenagem aos 65 anos da empresa, nove mulheres foram contempladas com as suas miniaturas, entre elas a brasileira, medalhista de ouro em Tóquio 2020 e no Mundial de 2023.

Além de Rebeca, Venus Williams, que já conquistou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas, Christine Sinclair, maior artilheira de uma seleção e ouro no futebol feminino em Tóquio, Susana Rodriguez, paratleta da Espanha e campeã em 2020, a nadadora Federica Pellegrini, da Itália, a ginasta Alexa Moreno, do México, Estelle Mossely, do boxe francês, Mary Fowler, da Seleção Australiana de futebol, e a velocista Ewa Swoboda, da Polônia, também foram homenageadas.

Barbies das atletas homenageadas | Foto: Reprodução Instagram

Apesar da grande procura para conseguir uma "Rebeca", as bonecas não serão comercializadas e foram criadas apenas com intuito de incentivar outras jovens a investirem no esporte.

Já classificada para as Olimpíadas deste ano, que ocorrem entre julho e agosto, Rebeca pode ultrapassar a sua atual marca, com uma prata e um ouro, em Paris. A atleta, ao lado da estadunidense Simone Biles, é uma das favoritas ao lugar mais alto do pódio no salto, nas barras assimétricas e no solo.

Através das suas redes sociais, a ginasta demonstrou felicidade com o feito e garantiu que a homenagem representa conquista, sonho e um salto de fé.

"Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte como @venuswilliams para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos de @barbie. E mais ainda, o que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé", escreveu Rebeca.

