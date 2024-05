Em casa, Bahia nunca perdeu para o Bragantino; veja o retrospecto | A TARDE

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro de 2024, atrás do Athletico-PR, ambos com 10 pontos, o Bahia entra em campo neste domingo, 12, contra o Bragantino, na Arena Fonte Nova, às 18h30. Podendo se isolar na liderança, a equipe tricolor conta com um retrospecto positivo contra o Massa Bruta: Nunca perdeu jogando sob seu domínio.

Desta forma, com um triunfo sobre os paulistas e um empate ou derrota do Furacão, o Bahia pode chegar, de forma isolada, à casa dos 13 pontos. Atrás do Esquadrão, Botafogo, Atlético-MG e Bragantino estão com 9 pontos.

No total, as equipes se enfrentaram 13 vezes com mando de campo da equipe tricolor, divididos entres Série A, Série B e Série C. Neste recorte, são sete triunfos e seis empates, com 28 gols do Esquadrão e 17 para o Massa Bruta.

Na temporada passada, as equipes se enfrentaram na 1ª e 20ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o Bahia sofreu um revés de 2x1, por outro lado, no segundo turno o Esquadrão passou por cima dos paulistas, goleando por 4x0.

Neste duelo, o tricolor ainda estava sob comando do português Renato Paiva, que saiu da equipe 16 dias depois. O resultado foi construído com gols de Rezende, Vitor Hugo, Vinicius Mingotti e Cauly.

Bahia venceu o Bragantino por 4x0 na Arena Fonte Nova | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Veja retrospecto:

Brasileirão 2023 - Bahia 4 x 0 Bragantino

Brasileirão 2021 - Bahia 1 x 1 Bragantino

Brasileirão 2020 - Bahia 2 x 1 Bragantino

Série B 2016 - Bahia 3 x 2 Bragantino

Série B 2015 - Bahia 3 x 2 Bragantino

Série B 2010 - Bahia 1 x 1 Bragantino

Série B 2009 - Bahia 1 x 1 Bragantino

Série B 2008 - Bahia 2 x 2 Bragantino

Série B 2007 - Bahia 2 x 2 Bragantino

Brasileirão 1993 - Bahia 1 x 0 Bragantino

Brasileirão 1990 - Bahia 3 x 2 Bragantino

Brasileirão 1990 - Bahia 1 x 1 Bragantino

Retrospecto de Ceni

Rogério Ceni, treinador do Bahia | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O treinador Rogério Ceni, por sua vez, enfrentou o Massa Bruta oito vezes durante a sua carreira de treinador, entre Campeonato Paulista e Brasileirão. O retrospecto para o comandante tricolor é negativo, com quatro derrotas, dois empates e dois triunfos.

Assim, ao comando do Esquadrão, Ceni pode deixar para trás o histórico negativo, mantendo a invencibilidade tricolor dentro de casa.

