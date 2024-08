Em clima olímpico, projeto oferece aulas em cidades baianas

Crianças do projeto Oportunidade Através do Esporte - Foto: Divulgação

Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram em 11 de agosto, e a atenção agora se volta para o início dos Jogos Paralímpicos em 28 de agosto. Aproveitando esse momento de entusiasmo, a organização social De Peito Aberto (DPA) lançou o projeto Oportunidade Através do Esporte em cidades baianas.



O Oportunidade Através do Esporte entra em seu oitavo ano de realização e transforma a vida de jovens talentos, oferecendo aulas de diversas modalidades esportivas de qualidade. A iniciativa tem parcerias estratégicas com instituições locais, além de contar com a realização de palestras com temas transversais para auxiliar no processo de educação dos beneficiários.

O projeto é realizado nas cidades de Camaçari, Lauro de Freitas, Andorinha, Monte Santo e Maraú. As modalidades atendidas são futebol feminino, futsal, boxe e judô. O objetivo é criar um legado duradouro e contribuir para o crescimento esportivo e educacional dessas regiões, servindo como um exemplo de como o esporte pode ser um agente transformador.

Para Hagmar Madeira, um dos fundadores da DPA, o oitavo ciclo do Oportunidade Através do Esporte é lançado em um mês muito propício para o esporte brasileiro. “Em um momento em que o país celebrou o espírito olímpico, a iniciativa se destaca como um brilhante exemplo de como o investimento em esportes pode inspirar e transformar vidas”, afirmou.

O Projeto Oportunidade Através do Esporte é realizado pela De Peito Aberto com patrocínio de grandes empesas como Bayer, Ferbasa, Ibar e Grupo Boticário, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Sobre a De Peito Aberto

A DPA é uma organização social com mais de 17 anos de história comprometida com esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica em todo o país. Ao todo, são mais de 100 colaboradores em escritórios distribuídos em Minas Gerais, Bahia e Pará.

Em 2021, o projeto Esporte na Cidade – Núcleo Salvador foi um dos vencedores do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas 2021, na categoria “Promoção de serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

As inscrições para os projetos da De Peito Aberto são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição.