Em coletiva exclusiva para mulheres, Leila anuncia renovação de Abel | A TARDE

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, realizou, na manhã desta terça-feira, 16, uma coletiva exclusiva para jornalistas mulheres, aproveitando para anunciar a renovação do técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. Durante a entrevista, a empresária de 59 anos explicou o motivo da decisão e afirmou ter recebido críticas após o comunicado.

Utilizando o espaço, Leila aproveitou para rebater o machismo que vem recebendo por ser a única mulher a comandar um time da elite do futebol brasileiro e afirmou se sentir “solitária” no meio. Além disso, a presidente garantiu ser um dia histórico e não conhecer nenhum outro caso de time que tenha feito isso.

“É um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse dia que posso dizer, sem sombra de dúvida, para nós mulheres, histórico. Não conheço nenhum caso no mundo, de uma entrevista coletiva, temos convidados e convidadas somente mulheres. Quando nós tivemos essa ideia, nós divulgamos e por incrível que pareça, ouvi muitas perguntas de homens “por que só mulheres?”. Digo para esses homens: não sejam histéricos! Não é isso que dizem pra gente? Queria que esse encontro simbolizasse para os homens que eles sintam em uma hora o que nós mulheres sentimos desde que nascemos”, disse Leila Pereira.

A empresária continuou afirmando não querer privilégios, mas sim o espaço que tem direito, garantindo não ser normal ter só uma mulher como presidente de um clube da América do Sul.

“Nós, mulheres, não queremos privilégio, queremos ter a oportunidade de mostrarmos que somos competentes e queremos espaços nesse mundo do futebol, que é tão masculino. (…) Não pode ser normal ter uma mulher à frente de um grande clube na América do Sul. Isso acontece porque sofremos diversas restrições, que nos impedem de chegar onde podemos estar”, prosseguiu a presidente do Palmeiras.

Durante a coletiva, Leila confirmou a renovação de contrato do técnico português Abel Ferreira até o fim da temporada de 2025. O treinador de 45 anos chegou ao clube paulista no fim de 2020, vencendo a Libertadores na mesma temporada.

Desde então, o técnico, que pode ficar cinco anos à frente do clube, coleciona uma lista de títulos, se tornando ídolo dos torcedores alviverdes ao levantar nove troféus ao todo. Entre eles, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas.

Ao falar sobre o treinador, Leila garantiu que o português está feliz e acredita no projeto. Além disso, apesar de afirmar que “ganhar sempre é impossível”, a presidente não segurou a modéstia ao falar que o clube será protagonista dos campeonatos que disputar.

“Era um desejo meu de manter esse treinador que está há tanto tempo conosco. Tenho certeza de que ele está feliz, ele acredita na continuidade, esse ano vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos. Ganhar sempre é impossível, mas protagonistas seremos sempre. Dando estabilidade e segurança ao trabalho dos nossos profissionais”, garantiu a presidente.