Em elenco recheado, Marcos Felipe é destaque do Bahia no Brasileirão | A TARDE

O Esporte Clube Bahia reforçou seu elenco visando alçar voos maiores em 2024, principalmente no Campeonato Brasileiro Série A, para tentar evitar o sofrimento da temporada passada, quando se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão, mas um dos destaques da equipe neste ano segue sendo Marcos Felipe, goleiro remanescente do elenco de 2023.

Assim como na edição passada da primeira divisão, o arqueiro tricolor tem se destacado pelos ‘milagres’ nos jogos do Esquadrão. Com apenas três partidas disputadas até o momento na competição, Marcos Felipe é o goleiro com maior número de grandes defesas no Brasileirão: cinco por jogo.

Próximo jogo



Com a semana cheia para trabalhar e sem viagens para atrapalhar o planejamento, o Bahia volta aos gramados neste sábado, 28, às 21h, na Arena Fonte Nova, contra o Grêmio, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de triunfo sobre os gaúchos, o Esquadrão chegará aos sete pontos, se aproximando da parte de cima da tabela.