Em momentos distintos, Vitória e Bahia fazem primeiro clássico do ano | A TARDE

É hoje! O primeiro clássico Ba-Vi de 2024 está marcado para as 16h deste domingo, 18, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Como o mando de campo é do Vitória, o jogo será realizado no Barradão, o primeiro no estádio com casa cheia após a pandemia da Covid-19.

O Rubro-Negro, inclusive, precisa mais do resultado positivo do que o rival, já que vem de derrota na Copa do Nordeste e de dois jogos sem vencer no Campeonato Baiano. O zagueiro Wagner Leonardo, que disputará seu primeiro Ba-Vi, ressaltou a importância de entrar focado e saber utilizar as estratégias certas para cada momento da partida.

“É um clássico muito importante. A gente acredita que dentro de uma partida de 90 minutos é muito difícil você seguir só uma estratégia. Dentro de 90 minutos muitas coisas podem acontecer. É importante ter várias variações. [O contra-ataque] é sim uma estratégia que a gente pode usar, dentro de tantas outras que a gente tem trabalhado durante a semana para que a gente possa surpreender o adversário", disse o zagueiro em entrevista coletiva na última sexta-feira, 16.

Pelo lado do Bahia, o momento é bem diferente. Apesar da derrota para o River-PI, pela Copa do Nordeste, ter atrapalhado a sequência de bons resultados, o time segue embalado e empilhando goleadas contra adversários de divisões inferiores. Um dos principais destaques da equipe na temporada, o meia Caio Alexandre pregou humildade antes do clássico.

“Sabemos da nossa responsabilidade. Vamos lá com muita humildade, com muito pé no chão, fazer um grande jogo. Tentar o triunfo a todo custo e fazer nosso melhor que já nos ajuda e nos aproxima do triunfo”, afirmou o jogador após a partida contra o América-RN, pelo Nordestão.

Dúvida no gol

Para o Ba-Vi deste domingo, o técnico Léo Condé não poderá contar com PK, Everaldo e Léo Gamalho, vetados pelo departamento médico. A comissão ainda decidiu preservar o meia Luan, que ainda não estreou. A principal dúvida é quem vai ser o titular no gol do Vitória. Lucas Arcanjo está em fase final de recuperação de lesão no joelho e pode pintar como novidade, caso isso não ocorra, Muriel vai começar a partida.

Escalação provável: Lucas Arcanjo (Muriel); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro.

Sem desfalques

Todo o elenco do Bahia está à disposição do técnico Rogério Ceni para o primeiro Ba-Vi de 2024. A única exceção é o volante Nicolás Acevedo, que se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida no fim da última temporada. Dessa forma, o Tricolor deve encarar o rival com força máxima.

Escalação provável: Adriel; Gilberto, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Biel) e Thaciano (Everaldo).

FICHA TÉCNICA

Vitória x Bahia, 7ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Data: domingo, 18/02/2024

Horário: 16h

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Luanderson Lima dos Santos

Vitória: Lucas Arcanjo (Muriel); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro.

Bahia: Adriel; Gilberto, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Biel) e Thaciano (Everaldo).