Em partida emocionante, Canadá vence e Irlanda é eliminada

Canadá e Irlanda se enfrentaram na manhã desta quarta-feira, 26, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B, composto também por Nigéria e Austrália. Em sua primeira Copa do Mundo, a Seleção Irlandesa é eliminada após a derrota para a atual campeã olímpica por um placar de 2x1. Para a última rodada, as três equipes restantes ainda estarão vivas em busca da classificação.

O jogo:

Em busca do seu primeiro gol em Copas do Mundo, a seleção irlandesa iniciou a partida com intensidade contra as canadenses. E não demorou! Logo aos 4 minutos, em um escanteio, Katie McCabe fez o gol mais rápido da Copa do Mundo 2023 até aqui, e não foi qualquer gol, foi gol olímpico. Feito que só tinha acontecido em uma única edição, na Copa de 2019 com a australiana Kellond-Knigth nas oitavas de final da competição.

Nos minutos seguintes, com o placar favorável, a Irlanda se manteve superior a seleção canadense com ótimas oportunidades de ampliar o placar. As adversárias, por sua vez, pareciam sentir o gol tomado logo nos minutos iniciais e demostraram nervosismo até o finalzinho do primeiro tempo, quando em uma infelicidade, Cannolly desviou a bola em direção a própria meta e empatou a partida.

Na volta do intervalo, a atitude da equipe canadense foi outra e, logo aos 8 minutos, Adriana Leon recebe ótimo passe de Schmidt dentro da área e finaliza com o bico da chuteira em direção ao gol irlandês, defendido pela goleira Brosnan.

Com o psicológico abalado após tomar a virada, a seleção da Irlanda não conseguiu reagir. Com o resultado, o Canadá foi a 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo B, ultrapassando Austrália, com 3 pontos, e Nigéria, com 1 ponto, que jogam na quinta-feira, 27, às 7h da manhã, pelo horário de Brasília.

Terceira rodada

Ainda em busca de garantir a classificação para o mata-mata, a seleção canadense jogará contra as anfitriãs da competição, a Austrália, na segunda-feira, 31, as 7h da manhã. Caso a Austrália vence o confronto diante da Nigéria, este jogo decidirá o líder do grupo.

A Irlanda, já eliminada, jogará contra a Nigéria no mesmo dia e horário que o restante do grupo, 7h da segunda-feira, em busca da sua primeira vitória em Copas do Mundo.