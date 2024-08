Em situação ruim, gigante brasileiro tem interesse em Benedetto

Benedetto é alvo do Grêmio na janela de transferências - Foto: Juan Mabromata / AFP

Considerado um dos maiores ídolos do Boca Juniors, o atacante Darío Benedetto está na mira do Grêmio. Pipa, como é carinhosamente chamado pela torcida xeneize, foi consultado pelo estafe do clube gaúcho que busca ter um homem gol, após a confirmação da lesão do experiente centroavante Diego Costa.

Vale salientar que o argentino de 34 anos chegaria ao tricolor gaúcho livre no mercado e sem custos, somente luvas e salários seriam os investimentos realizados pela diretoria. As tratativas são realizadas em sigilo entre as partes desde antes da rescisão do atleta com o Boca.

Benedetto foi o algoz do Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2018, ao marcar três gols no confronto. Mesmo balançando as redes na decisão contra o River Plate, não foi suficiente para tirar o título do arquirrival, em jogo disputado no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Dario Benedetto no treino do Boca Juniors | Foto: Juan Mabromata / AFP

Número de estrangeiros é problema

O Grêmio tem 10 jogadores estrangeiros em seu plantel, sendo queo limite estabelecido pelo regulamento do Campeonato Brasileiro é de nove atletas. Os jogadores não-brasileiros do elenco são Marchesín, Kannemann, Villasanti, Carballo, Cristaldo, Soteldo, Pavón e os recém-contratados Monsalve, Aravena e Arezo. Caso acerte, Benedetto seria o 11º estrangeiro.

Sem um centroavante de referência, o técnico Renato Gaúcho tem improvisado Galdino no comando de ataque. O momento do tricolor é ruim, já que a equipe está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com com apenas 11 pontos em 16 partidas realizadas.