Empresário de atacante do Vitória critica falta de titularidade; veja | A TARDE

A crise de falta de bons resultados do Vitória parece estar caminhando, também, para fora das quatro linhas. Na manhã desta segunda-feira, 13, o empresário do jogador Luiz Adriano se mostrou insatisfeito com a falta de oportunidades no time titular do atacante.

Através da rede social X, antigo twitter, Allan de Jesus respondeu uma publicação do camisa 19, em que parabenizou o Vitória pelos 125 anos, e criticou os poucos minutos somados, além de afirmar que o jogador "treina bem".

"Parabéns, Esporte Clube Vitória!! Luiz irmão, que você tenha mais oportunidades. Entrar no fim dos jogos e sempre com o clube perdendo é complicado! Treina bem e merece ser titular na sequência", opinou o empresário.

Entretanto, após críticas dos torcedores do Leão em torno da publicação, o profissional apagou a resposta a Luiz Adriano.

Na temporada, Luiz Adriano disputou oito jogos vestindo a camisa do Vitória, mas foi titular em apenas um, contra o Treze, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o camisa 19 marcou o seu primeiro e único gol vestindo o vermelho e preto.

No restante, o atacante sempre entrou na segunda metade da segunda etapa, somando, em média, 20 minutos por partida. Nos quatro últimos jogos, entre Série A e Copa do Brasil, o camisa 19 entrou quando o Leão já estava perdendo.

