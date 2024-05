Empresário está perto de assumir 90% da SAF do Cruzeiro | A TARDE

O empresário Pedro Lourenço está perto de assumir o controle da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. Atualmente, Ronaldo Fenômeno tem 90% do poder acionário do clube. As negociações ainda estão em andamento e precisam passar por trâmites burocráticos antes de se tornarem oficiais.

Em caso de conclusão, o Cruzeiro passará por um processo de transição administrativa acionária entre as duas gestões. O novo comando do clube já está pensando também no futebol. O executivo Alexandre Mattos, que tem história no clube e hoje está no América-MG, é cotado para retornar. O objetivo inicial é ter Pedro Júnior, filho do empresário, como uma das lideranças.

Na transição, a equipe da SAF liderada por Ronaldo seria mantida. Alguns nomes podem seguir no clube após a transição. A notícia foi inicialmente publicada pelo portal No Ataque. A assessoria do Cruzeiro não se manifestou a respeito do tema.

Os valores e porcentagens da negociação não foram revelados. Inicialmente, Pedro Lourenço ficaria com a fatia majoritária da SAF. Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021. O objetivo no começo era investir R$ 400 milhões no time, mas depois o Fenômeno explicou que o aporte inicial seria menor e o restante do investimento seria feito depois.

Pedro Lourenço se aproximou do Cruzeiro na gestão de Ronaldo. Em 2023, o empresário injetou R$ 100 milhões no clube. Com isso, ele ganhou a possibilidade de transformar o investimento em 20% das ações da SAF no futuro.

"Não agora, mas num futuro, não garanto que vou ficar para sempre no Cruzeiro. Tenho um carinho enorme pelo que a gente está fazendo e pelo clube. Com certeza não vou ficar para sempre, e o Pedrinho vai ser o primeiro cara falado, consultado (sobre comprar a SAF). Está longe ainda, mas Pedrinho estando perto me dá a garantia. Vai chegar o momento que o Cruzeiro vai precisar de um passo a mais, e o Pedrinho é esse cara", revelou Pedro Lourenço.