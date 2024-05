Renato Gaúcho cita Textor, acusa diretor da FBF e diz: "Faria de novo" | A TARDE

O triunfo do Bahia sobre o Grêmio, na noite deste sábado, 27, deixou o técnico Renato Gaúcho enfurecido. Antes mesmo do apito final, o treinador deixou o gramado e ordenou que sua comissão e os jogadores do banco de reservas fizessem o mesmo, em protesto contra a atuação da arbitragem do jogo.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante do Grêmio justificou a atitude e acusou Jailson Macedo Freitas, presidente da comissão de arbitragem da Federação Bahiana de Futebol (FBF), de ter influenciado na expulsão do atacante Diego Costa, que já havia sido substituído.

“Eu tirei o time para não ser expulso e para que ninguém mais fosse expulso. O senhor Jailson Macedo Freitas é o diretor de arbitragem da Federação Bahiana. Ele estava onde não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, foi ele (Jailson) que disse que viu o Diego falar alguma coisa. Ele estava num local onde nem poderia estar, e o Diego não falou absolutamente nada. Isso é motivo de aplauso? Eu faria tudo de novo”, desabafou.

Renato Portaluppi ainda questionou se o futebol brasileiro não deveria dar atenção às acusações de manipulação por parte de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Além disso, o comandante ameaçou colocar time de base para jogar o Brasileirão.

“Eu estou até calmo para explicar, mas temos que pensar no futebol brasileiro. Até onde a CBF quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que temos que dar mais atenção ao presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretora de arbitragem da Federação Bahiana do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego [Costa]”, disparou.

“Vocês querem que leve o futebol brasileiro a sério? Eu estou aqui por vocês (jornalistas), porque nem deveria estar dando explicações. Se depender do presidente, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer os pontos necessários e botar os moleques”, complementou.

Curiosamente, Jailson Macedo Freitas também está escalado para o jogo do Grêmio com o Operário, na próxima terça-feira,30, pela 3ª fase da Copa do Brasil, como "assessor". A escala foi publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Escala de Jailson Macedo Freitas, divulgada pela CBF | Foto: Reprodução | CBF