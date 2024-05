Em entrevista, Kanu chama rival de "vice" e se arrepende: "Eita" | A TARDE

Eufórico com o triunfo sobre o Grêmio, onde o Bahia não sofreu gols, o zagueiro Kanu concedeu entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova e falou algo de que se arrependeu, pelo menos na frente das câmeras. Ao se referir ao Vitória, rival do Tricolor, o jogador utilizou o termo “vice”.

Ao perceber a “gafe”, o jogador disparou: “eita”. Logo na sequência, visivelmente desconcertado, seguiu o raciocínio corrigindo a palavra por “rival”. Confira o momento, captado pelo Canal do Puco:

Foi sem querer, eu sei, mas não tinha como deixar passar o Kanu falando “O vice” pic.twitter.com/CE66jeLtHv — Yuri Santana (@oysantanaa) April 28, 2024

Dentro de campo, Kanu teve sua atuação elogiada por torcedores e até pelo técnico Rogério Ceni durante entrevista coletiva. Após perder a vaga no time titular para Gabriel Xavier, ele fez dupla com o jogador de 22 anos revelado no Tricolor.