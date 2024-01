Energia Bike: Salvador recebe circuito de ciclismo; saiba data e local | A TARDE

Salvador receberá, neste domingo, 21, o circuito de ciclismo "Energia Bike", promovido pela empresa Ativo. A corrida acontecerá no Jardim de Alah, e contará com uma distância de 10km, com o objetivo de promover a mobilidade urbana sustentável e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte saudável.

O evento é aberto a todo tipo de público, visando unir famílias na prática esportiva e incentivar uma vida mais saudável através do esporte.

Além disso, o circuito é inclusivo até mesmo para aqueles que não possuem uma bicicleta, de forma que, haverá a opção de adquirir uma no momento da inscrição na corrida. Segundo o site oficial do Ativo, a bicicleta é dobrável, com sinais refletivos, quadro de aço e selim anatômico, visando proporcionar conforto e segurança aos participantes.

O valor do Kit Bike está saindo por R$799,99, que também inclui camiseta, sacochila, capacete e medalha pós prova. Além disso, os participantes que já tiverem bicicleta, poderão ser inscritos por R$30,00, levando para casa a camisa, a sacochila, o capacete e a medalha. Aos pipocas, que não farão a inscrição, basta atravessar a linha de chegada para também garantir a medalha.

A largada, que será na orla do Jardim de Alah, está prevista para às 7h da manhã deste domingo. A corrida será amistosa e não terá um vencedor, tendo em vista que a organização optou por não implantar sistema de cronometragem ou aferição de tempo.