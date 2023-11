Entenda o papel da fisioterapia durante uma competição de tênis | A TARDE

A 1ª edição do torneio A TARDE Play by Infinite Tennis não poderia deixar de contar com ajuda dos fisioterapeutas, que são essenciais para a recuperação dos atletas em torneios que levam o dia inteiro, e que, para aqueles que chegam às finais, fica ainda mais cansativo.

Durante o segundo dia do torneio, a equipe do Portal A TARDE conversou com Alex Herval, estudante de fisioterapia que realizou estágio no evento. Ele destacou a importante relação que o esporte tem com a saúde: “a fisioterapia está aí para isso. Nós mostramos que cada vez mais o esporte está aliado à saúde, e o papel da fisioterapia é fundamental”.

Herval também falou um pouco sobre o processo de recuperação dos atletas no evento: “a gente tem trabalhado bastante no relaxamento dos atletas pré e pós-jogo, aliviando a tensão, uma vez que alguns fatores externos como o nervosismo podem atrapalhar o desempenho esportivo. Estávamos nessa função de melhorar o desempenho dos atletas e trazer mais conforto”.

O segundo dia do A TARDE Play by Infinite Tennis teve início às 8h e foi encerrado no início da tarde. Daniel Fischmann venceu a categoria A, com atleta amadores experientes, enquanto Matheus Espinheira, de apenas 11 anos, venceu a categoria B, com atletas iniciantes.