Entre Libertadores e final contra o Vitória, torcedores do Bahia definem prioridade

- Foto: Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

É uma decisão atrás da outra e o torcedor do Bahia não decide qual é a prioridade. Isso porque, na noite desta quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova, o Esquadrão recebe o Boston River, pela partida de volta da terceira fase da CONMEBOL Libertadores. Porém, no próximo domingo (16), novamente em casa, o Tricolor enfrenta o Vitória, no clássico Ba-Vi, válido pela final do Campeonato Baiano.

Em entrevista ao GRUPO A TARDE, o torcedor Geraldo Bispo, de 56 anos, descartou completamente a possibilidade de priorizar o clássico contra o maior rival. Para ele, o atual momento do Bahia pede mais do que o campeonato estadual.

"A Libertadores é outro patamar, o Bahia está em outro nível hoje. O Campeonato Baiano é outra situação, domingo estaremos aqui torcendo, mas prefiro a classificação na fase de grupos [da Libertadores]", destacou Geraldo, na área externa da Arena Fonte Nova.

Acompanhado por um grupo de amigos, o tricolor Ualace Salomão, de 38 anos, pensa o contrário. O torcedor está engasgado com a final do Baianão do ano passado, quando o Leão da Barra faturou o título em cima do Tricolor de Aço.

"Pra mim, ganhar o Baianão. Eu não vou aguentar perder pro Vitória de novo, não vou, não", disparou Ualace Salomão.