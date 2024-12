Equipe da NFL promoverá ação com a CBF durante Brasil x Uruguai

Pat Patriot, o mascote do New England Patriots - Foto: New England Patriots - divulgação

O New England Patriots, maior vencedor do futebol americano no século com 6 títulos da NFL, promoverá um encontro entre os mascotes Pat Patriot e Canarinho, durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento celebra a estratégia de expansão da franquia no país e a parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com direitos adquiridos pela NFL para organizar eventos e campanhas no país, o Patriots já tem realizado atividades de engajamento, como a promoção de "Watch Parties", que reúnem fãs para assistir aos jogos, e apoio ao desenvolvimento do futebol americano no Brasil. O maior exemplo é a modalidade Flag Football, que será incluida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A primeira "Watch Party", realizada em São Paulo em setembro, esgotou rapidamente seus ingressos, e a próxima edição será em Belo Horizonte, no dia 1º de dezembro.