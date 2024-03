"Equipe está de parabéns", diz Osvaldo após classificação à final | A TARDE

O Vitória garantiu a classificação à final do Campeonato Baiano de 2024 após golear o Barcelona de Ilhéus na tarde deste domingo, 17, por 4x1, o que não ocorria desde 2018. No Barradão, Osvaldo, artilheiro da competição, marcou o primeiro gol e participou do segundo, assim, sendo eleito o melhor da partida. Desta forma, na decisão, o Leão enfrentará o Bahia, que venceu o Jequié no último sábado e também avançou de fase.

Após a vitória, o camisa 11 deu entrevista à TVE, emissora oficial do campeonato, e comentou sobre o mal desempenho no primeiro tempo, quando estava perdendo por 1x0. Além disso, parabenizou toda a equipe pelo desempenho e compartilhou o prêmio de melhor do jogo.

"Primeiramente, agradecer a Deus! Acho que o trabalho vem sendo feito e toda a equipe está de parabéns. No primeiro tempo não fomos o Vitória que estamos acostumados, o time é aguerrido, vibrante, e isso foi muito cobrado pelo professor no intervalo. Por isso, voltamos com outra postura e conseguimos fazer os gols e consequentemente sair com uma grande classificação. Estou feliz por mais um prêmio! Eu acho que o gol tem um peso, mas para ser sincero eu acho que teve companheiros que atuaram até melhor. Esse prêmio é de todos e fico feliz por mais uma vez construir uma história bonita aqui no clube", disse o atacante.

Além dos comentários voltados para o confronto diante do Barça, Osvaldo já projetou a final esperando conquistar o seu segundo título com a camisa do Vitória.

“Agora é competir esse clássico na final e que a gente possa conquistar esse título que será muito bom”, finalizou o atacante.