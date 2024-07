Espanha goleia Seleção da Geórgia e avança às quartas de final da Euro

Jogadores da Espanha comemorando gol - Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A Espanha é mais uma equipe garantida nas quartas de final da Eurocopa 2024. Sobre a Geórgia, os espanhois, que estão com 100% de aproveitamento na competição, conseguiram uma vitória por 4x1, com gols de Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo, enquanto Le Normand marcou contra a favor dos georgianos, que abriram o placar.

Assim, garantida na próxima fase, a Seleção espanhola enfrentará a Alemanha, que derrotou a Dinamarca no sábado. O duelo será na sexta-feira, 5, no Mercedes-Benz Arena, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, com início previsto para às 13h.

Na primeira etapa, em uma linda jogada de Kvaratskhelia, o zagueiro Le Normand tentou cortar e acabou empurrando a bola para o fundo da rede, dando a vantagem para a equipe adversária. Entretanto, apesar de estar atrás no placar, a Furia Roja não diminuiu o ímpeto e logo empatou com um golaço de fora da área do volante Rodri.

No segundo tempo, Lamine Yamal, jovem de 16 anos, achou um belo passe para Fabián Ruiz, que cabeceou ao gol de Mamardashvili, que não conseguiu evitar a virada. Nos minutos seguintes, com a vantagem em mãos, os espanhois conseguiram controlar a posse e não sofreram grandes chances dos adversários.

Nos minutos seguintes, o ponta Nico Williams recebeu no campo de defesa e carregou até a grande área efetuando um grande chute, sem chances para o defensor georgiano, que não conseguiu evitar que a Espanha ampliasse o placar. Para fechar o jogo com chave de ouro, o espanhol Dani Olmo recebeu na meia lua ofensiva e finalizou de primeira, transformando a vitória em goleada.

Na competição, a equipe comandada por Luis de la Fuentes soma quatro vitórias em quatro jogos, sofrendo apenas um gol e marcando nove gols, tendo média de 2,25 gols marcados por jogo.