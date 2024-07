Com emoção até o fim, Inglaterra vence Eslováquia e avança na Euro

Kane e Bellingham comemorando gol - Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

A Inglaterra sobrevive na Eurocopa de 2024! Após sair perdendo contra a Eslováquia, os ingleses conseguiram marcar nos acréscimos do segundo tempo e viraram na prorrogação, avançando às quartas de final com o placar de 2x1. Os gols foram marcados por Schranz , para os eslovacos, já Jude Bellingham e Harry Kane balançaram as redes para os ingleses.

Com a classificação, agora a Terra do Rei enfrenta a Suíça, que conseguiu a classificação sobre a Itália. O confronto será no próximo sábado, 7, às 13h, no Esprit Arena, estádio localizado em Düsseldorf, na Alemanha.

Pressionado por muitas críticas por causa das atuações na fase de grupos, os ingleses não fizeram um bom primeiro tempo, sofrendo contra os adversários e vendo o ótimo passe de Strelec para Schranz, que não deu chance para o goleiro Pickford, abrindo o placar.

Na segunda etapa, os eslovacos viram Phil Foden deixar tudo igual após belo passe de Trippier. Entretanto, após longa comemoração, o árbitro de vídeo chegou o lance e marcou impedimento na jogada. A marcação deixou os ingleses ainda mais pressionados, que não chutaram ao gol até o minuto 49 do segundo tempo.

Em um bate-rebate na grande área, Bellingham viu ótima oportunidade e finalizou no canto direito do gol uma meia bicicleta, forçando a prorrogação. No tempo extra, Toney escorou de cabeça para o camisa 9 Harry Kane, que cabeceou sem chances para o goleiro Dúbravka.

Assim, a Inglaterra segue em busca do título que não vem há 58 anos, quando conquistaram a Copa do Mundo de 1966. Na edição passada, os ingleses chegaram até a final, mas viram a Itália ser campeã nos pênaltis. Desta vez, buscam subir ao lugar mais alto do pódio e mudar a cor da medalha.