Campeão do mundo se torna contratação mais cara do Brasileirão; lista

Almada em partida com a Argentina - Foto: Divulgação/ @thiago_almada23

O Botafogo acertou a contratação do atacante argentino Thiago Almada, campeão da Copa do Mundo de 2022, como a mais cara de toda a história do Campeonato Brasileiro. A transferência gira em torno de 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões), ultrapassando o reforço do, agora, companheiro de equipe Luiz Henrique, que chegou por 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões).

O argentino estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, e chegará na janela de inverno do Brasileirão para reforçar o Glorioso, que atualmente ocupa a 2ª colocação do campeonato, com 24 pontos. Agora, o mesmo também fica à frente de Gerson, Arrascaeta e Pedro, ambos do Flamengo.

1- Thiago Almada (Botafogo) - R$ 137,4 milhões em 2024

2- Luiz Henrique (Botafogo) - R$ 106,6 milhões em 2024

3-Gerson (Flamengo) - R$ 92 milhões em 2023

4- De Arrascaeta (Flamengo) - R$ 89,4 milhões em 2019

5- Pedro (Flamengo) - R$ 88,2 milhões em 2020

Na temporada passada, o reforço esteve entre os três melhores jogadores da MLS. Nesta edição, Almada já colaborou com cinco gols e duas assistências em 16 jogos. O argentino é a terceira contratação do Botafogo na janela, que já havia acertado com o volante Allan e o atacante Igor Jesus.